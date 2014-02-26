شرطة مكة تكرم ضباطاً وأفراداً من منسوبيها

كرم اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة في مكتبه أمس، مجموعة من ضباط وأفراد منسوبي شرطة الطائف، نظير تميزهم في الأعمال الميدانية، وإسهاماتهم في التوصل لنتائج حاسمة في وقت قياسي، ساهمت في حل قضايا جنائية غامضة.

يذكر أن هذا التكريم أتى بتوجيهات من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وبمتابعة مباشرة من مدير الأمن العام، نظير الجهد الأمني الذي قام به رجال الأمن في محافظة الطائف.

وذكر اللواء الصولي في حديثة للضباط والأفراد أنهم عملوا واستحقوا التكريم، وأنه يأمل منهم بالمزيد لاسيما، وأن ولاة الأمر وقيادة الأمن العام لا يألون جهداً في مكافأة المجتهد وتقدير جهده، كما هنأ المكرمين وتمنى لهم التوفيق والسداد.

