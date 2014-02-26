وظائف شاغرة في معهد الإدارة

أعلن معهد الإدارة العامة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ، بالكفاءات الوطنية المؤهلة ، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية . وقد حدد موعد التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الأحد 1 / 5 / 1435 هـ وحتى 14 / 5 / 1435 هـ .

وأوضح المعهد أن على الراغبين في التسجبل تعبئة استمارة طلب التوظيف وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونيا على موقع المعهد , علماً بأن الوئاثق المطلوبة هي صورة من الهوية الوطنية , وصورة من المؤهل العلمي , ومشهد خبرة من جهة العمل وكشف من التأمينات الاجتماعية في حال وجود خبرات عملية . كما المعهد طلب الدخول على موقع المعهد الإلكتروني (www.ipa.edu.sa) لمعرفة المزيد من التفاصيل.

