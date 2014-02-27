المستودع الخيري يكرم عمال النظافة والضيافة

في لفتة إنسانية نبيلة فاجأ موظفي المستودع الخيري بجدة عمال النظافة والضيافة بالمستودع بحفل تكريم خاص بهم نظير جهودهم المبذولة في خدمة الموظفين.

وأعرب مدير عام المستودع الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الحميد عن سعادته بهذه اللفتة المتميزة من طاقم العمل، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو نظير لإخلاصهم وتفانيهم في ممارسة عملهم وأداء مهامهم على أكمل وجه.

وأبان الحميد بأن هذا التكريم لاقى والحمد لله ترحاب كبير من جميع منسوبي المستودع من خلال تعبيرهم عن تقديرهم للجهود المضنية التي يقدمها العمال، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة الاحترام بين أفراد المجتمع دون النظر إلى المستوى الاجتماعي وأن الاحترام ينطلق في المعاملة من ذات المسلم لأخيه المسلم، مشيراً إلى أن هذا التكريم من صميم الدين فلا فرق بين مسلم وآخر عند الله إلا بالتقوى والعمل الصالح.