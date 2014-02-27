"الأمر بالمعروف" يختتم حملة النهر الجاري في الباحة

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس الأول أنشطة وبرامج حملة "النهر الجاري"الهادفة إلى توعية وتذكير المجتمع بفريضة الصلاة والمحافظة عليها .

وتخلل الحملة التي انطلقت فعاليتها نهاية شهر ربيع الأول الماضي بالمنطقة توزيع ما يزيد عن 100 ألف ملصق توجيهي يشمل العديد من العبارات التوجيهية والتوعوية بشعيرة الصلاة ، فيما قُدمت أكثر من مائتي كلمة توجيهية في عددٍ من الإدارت الحكومية ومدارس المنطقة والكليات والسجون ودور الملاحظة الاجتماعية ، وكذا استخدام التقنية في إرسال ما يقارب 100 ألف رسالة نصية ومليون رسالة توجيهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع عددٍ من الجهات الخيرية.

كما قام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة بالعديد من الأنشطة تمثلت في نشر 825 لوحة إرشادية وتوعوية لفريضة الصلاة في شوارع مدينة الباحة ومحافظاتها , إلى جانب إقامة المعرض المصاحب للحملة والتنسيق مع الشؤون الصحية لزيارة المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة ومن ثم تقديم الهدايا لهم مما كان له بالغ الأثر في نفوسهم.

