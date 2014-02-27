959 جلسة غسيل كلوي لـ76 مريضاً

كشفت جمعية البر بجدة بأن 76 مريضاً ومريضة يتلقون خدمات الغسيل الكلوي بمركز كلى حي الشرفية التابع لها حيث بلغت إجمالي الجلسات 959 جلسة تنقية دموية عبر 25 جهازاً تعمل على خدمة المرضى الفقراء.

وأوضح مازن بترجي رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المرضى يتلقون خدمة التنقية الدموية أو ما يعرف بالغسيل الكلوي الدموي ثلاث مرات أسبوعياً في المراكز الطبية التابعة للجمعية شاملة الأدوية الوريدية، والفحوص الدورية، والأدوية الأساسية ما بين الجلسات، مشيرآ بأن الجمعية حرصت منذ البداية على تقديم مختلف الخدمات لجميع شرائح المجتمع، ومن أبرز هذه الشرائح مرضى الكلى، مبيناً بأن مراكز الكلى التابعة للجمعية تستقبل أعداداً متزايدة من المرضى لتقدم لهم خدماتها مجاناً بما يتوافق مع رسالة الجمعية وأهدافها المتمثلة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أنه تحظى بمساهمة العديد من الجهات لتأدية دورها، مشيداً بمساهمة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية في تأمين الرعاية الطبية المثلى لمرضى الفشل الكلوي غير القادرين مادياً حيث تكفل 150 مريض ومريضة لعلاجهم بمراكز كلى بر جدة، كما أشاد بمساهمة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية والتي تكفلت بتقديم وجبات غذائية متكاملة لمرضى الفشل الكلوي أثناء جلسات الغسيل، وتخصيص كوبونات مشتريات بقيمة 250 ريال شهرياً، كما أشاد بمساهمة مؤسسة إسماعيل أيمن أبوداود الخيرية بتقديم 3 كراسي حديثة للغسيل الكلوي الخيري خصصت للمرضى الفقراء بهدف مساعدة شريحة أكبر من مرضى الفشل الكلوي.