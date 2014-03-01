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أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة الاثنين المقبل

المصدر: جدة- العربية.نت
الأمير مشعل بن عبدالله في مناسبة سابقة
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يرأس أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، الاثنين المقبل، اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة في جلسته الأولى من الدورة الأولى، بمكتبه في جدة. وسيناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة بشكل عام .

ووجه بدعوة محافظي المحافظات بالمنطقة لحضور الاجتماع ليستعرضوا آلياتهم المبتكرة للارتقاء بمخرجات العمل وطرق استقبالهم للجمهور، بالإضافة إلى بحث الجوانب التنموية بالمحافظات التي من شأنها تحقيق التوازن التنموي بينها وبين المدن الرئيسية بالمنطقة سعيا لتحقيق أهم الركائز الأساسية للرؤية التنموية بمنطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان وتنمية المكان .

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