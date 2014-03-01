النقل ترصد 24 مخالفة على مكاتب التأجير في الرياض

رصدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض خلال جولة مفاجئة على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل البضائع بمدينة الرياض (24 )مخالفة بمبلغ إجمالي ( 71,500 ) ريال .

ففي مجال نشاط تأجير السيارات رصدت ( 22 ) مخالفة وتم تطبيق غرامات بمبلغ ( 66000 ) ريال تمثلت في (3) مخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص وتغريمها (15.000 ) ريال و(7) مخالفات ممارسة النشاط من خلال مكتب فرعي غير مسموح به وتغريمها ( 35000 ) ريال و (10) منشآت تأجير مخالفة للسعودة وتغريمها (10000) ريال ، و(2) منشأة تمارس النشاط بترخيص منتهي وغرمت بمبلغ (6000) ريال .

اما في مجال نشاط نقل وترحيل البضائع تم رصد مخالفتين وتم تطبيق غرامات بملغ ( 5500 ) ريال تمثلت في مخالفة لمنشأة تشغل مركبة غير مسجلة في المملكة النقل الداخلي وغرمت بـ(5000) ريال و مخالفة لمنشأة لعدم تضمينها كشف الترحيل لأي من البيانات المطلوبة وغرمت (500)ريال .