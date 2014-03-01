جامعة الإمام تنظم ندوة الحضارات

أعرب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان له أبا الخيل، عن اعتزاز منسوبي الجامعة بصدور الموافقة السامية الكريمة على تنظيم جامعة الإمام ندوة " دور الجامعات والمراكز البحثية والثقافية في حوار الحضارات" العام المقبل بالمدينة الجامعية بالرياض، في إطار برنامج عمل كرسي حوار الحضارات المقام بالتعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة السوربون الفرنسية.



وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة، : إن الندوة جاءت استجابة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الداعمة لحوار الحضارات، وفقًا للكتاب والسنة اللذان يدعوان إلى التعايش بين الأمم والشعوب".

وأوضح أن الندوة تبرز أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية والثقافية في حوار الحضارات، وتشخيص واقع إسهام الجامعات والمراكز البحثية والثقافية في هذا الاتجاه، مبينًا أن الندوة ستعمل على استشراف دور الجامعات والمراكز البحثية في حوار الحضارات، وعقد لقاءات علمية بين العلماء، والمثقفين، والمهتمين بحوار الحضارات للإسهام في تنمية الوعي بثقافة الحوار، وقيم السلام من أجل التفاهم العالمي.

