مختبر الباحة يفحص 200 ألف عينة في ثلاثة أشهر

أجرى المختبر المركزي وبنك الدم بمنطقة الباحة خلال الربع الأول من العام الحالي 1435هـ ، 200.557 فحصاً وتحليلاً طبياً ، في حين شهدت الفترة ذاتها حملتين للتبرع بالدم الأولى بمقر صحة الباحة تجاوز عدد المتبرعين فيها الـ 30 شخصاً ، والثانية بمقر جامعة الباحة وتبرع فيها نحو 120 شخصاً .

وأوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر المركزي بصحة الباحة أحمد بن محمد عطية أنه خلال الربع الأول أقيمت دورة عن " علوم المختبرات الصغيرة " ، وبرامج للتدريب على رأس العمل للممارسين , فضلاً عن الأنشطة التثقيفية الموجه للمجتمع في مجال الوقاية ومكافحة العدوى , مشيراً إلى أن مستشفى القرى العام دعم مؤخرًا بجهاز الكيمياء الحيوية ، ومستشفى الحجرة بجهاز عدّ عناصر الدم ، إلى جانب دعم مختبرات مراكز الرعاية الصحية الأولية بسبعة فنيين ,في إطار تعزيز كفاءة عمل وإنتاجية المختبرات .

