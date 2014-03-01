"الملتقى العلمي للجودة" يناقش رحلة التحسين المستمر

بهدف نشر ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في التعليم, ومن خلال توضيح مفهومها، وأهميتها، وأسسها، ومبادئها، ومعاييرها، ومتطلبات تحقيقها، ينظم المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الثلاثاء المقبل "الملتقى العلمي الرابع للجودة في التعليم" وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى السعودي الألماني بجدة.

ويستعرض الملتقى عدة محاور عبر جلساته العلمية حيث يستعرض في جلسته الأولى "جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي.. التعريف والأهداف والتجربة والنتائج" تليها الجلسة الثانية بعنوان "التغيير نحو تطبيق الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة" أما الجلسة الثالثة فتقام بعنوان "من أين نبدأ رحلة التميز" ليختتم الملتقى جلساته بورقة عمل تحمل عنوان "كيف نطبق التحسين المستمر في المدرسة" .

وأوضح الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية بأن الجودة في التعليم مرتبطة بعمليتي التعلم والتعليم والإدارة، وحاجات المجتمع من خلال إحداث تغير تربوي هادف وبناء وتنمية ملكة الإبداع عند المتعلمين وإحداث التفاعل بين المتعلم وبيئته، مبيناً بأن تبني مفهوم الجودة في التعليم وتطبيق معاييرها يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل ملموس، كما يرفع مستوى الأداء ويقلل من الأخطاء، ويزيد الإنتاجية والإتقان ويحسن مستوى أداء العاملين ويحقق مستويات مقبولة من رضا جميع العاملين في المجال التربوي بمختلف مستوياتهم ومسؤولياتهم كما يحقق مستوى عالياً من الرضا لدى المستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم ورجال الأعمال.

