أمانة جدة توزع 25 ألف شتلة زراعية

انطلقت اليوم مبادرة أمانة محافظة جدة، لأسبوع الشجرة , التي تستمر على مدى ستة أيام , توزع خلالها أكثر من 25 ألف شتلة زراعية في عدد من المراكز التجارية شمال ووسط وجنوب المحافظة بالإضافة إلى مقر الأمانة الرئيسي .

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوعية والتثقيف إذ تهدف الأمانة إلى غرس حب الشجرة وأهميتها من النواحي البيئية والاجتماعية والجمالية في سكان محافظة جدة ، وبناء الوعى لدى الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على الأشجار والنباتات والمساحات الخضراء وكيف يتم زرع الشجر والنباتات والاهتمام بها وما هو العائد على المجتمع والفرد من انتشار هذه الثقافة ، إضافة إلى زيادة الوعي البيئي بصفة عامة لدى سكان جدة وما لها من أثر للمحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء .

كما تعمل أمانة جدة على توطيد أواصر التعاون معها من جميع فئات المجتمع من أجل الوصول إلى بيئة حضارية تليق بمكانة محافظة جدة ، وتسعى إلى التركيز على بعض الممارسات الخاطئة من جانب سكان المحافظة بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة بهدف معالجتها.

