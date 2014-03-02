الدفاع المدني تدرب رباب البيوت في المدينة

تستعد إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة لإطلاق برنامجها الخاص (التدريب عن بعد), الذي يستهدف ربات البيوت باستخدام وسائل تقنية حديثة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد بن مريشد العتيبي أن تنفيذ برنامج (التدريب عن بعد) بتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الثاني من شهر مارس من كل عام, ويتضمن استخدام وسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية, استجابة لمتطلبات بعض شرائح المجتمع .

وأفاد أنه بإمكان الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التنسيق مع شعبة التخطيط والتدريب بإدارة الدفاع المدني للاتفاق على موعد لعقد محاضرة بهذا الشأن ، داعيًا أهالي طيبة الطيبة للاستفادة من الفعاليات المتنوعة لليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام, التي تبدأ المديرية بتنفيذها غداً بالمدينة المنورة, تعزيزاً لمشاركة الجميع في مهام وأعمال الدفاع المدني.