تخصيص 90 مليون ريال مكافئات لطلاب عسير

بلغ إجمالي مبالغ مكافآت الطلاب والطالبات السنوية في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير للعام الدراسي الحالي نحو 90 مليون ريال، استفاد منها 29735 طالبًا وطالبة .

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم جلوي بن محمد آل كركمان، أن المكافآت تشمل أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والمتوفيات ، وطلاب المناطق النائية ، وبدل الاغتراب وطلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، وطلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة.

بينما يتم صرف المكافآت بانتظام على حسابات أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم ، إضافة إلى دعم المدارس المحتاجة من صندوق الإدارة التعليمي حسب التعليمات المنظمة لذلك لقرابة 150 مدرسة سنويًا .

من جهته أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم عسير علي بن أحمد صهفان ، أن إدارته تعمل على متابعة خدمة النقل المدرسي لـ 70 ألف طالب وطالبة ، وقرابة 1000 وسيلة نقل بمختلف المراحل في التعليم العام والتربية الخاصة .