دورة لـ"التثقيف الصحي" في الطائف

بدأت أمس فعاليات " دورة التثقيف الصحي " ، التي ينظمها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ممثلاً بقسم التوعية والتثقيف الصحي.

وأوضح المثقِّف الصحي شهوان الزهراني أن التغير الجذري الطارئ على برامج التثقيف الصحي خاصة ، يأتي بعد التغير النمطي في أنماط الأمراض التي عدّها نتاج سلوك خاطئ لأفراد المجتمع ، مشيرًا إلى الثقافة الصحية وما تمثله على الصعيد الوطني من أهمية في الارتقاء بمفاهيم التثقيف الصحي من خلال أساليب الاتصال ووسائل التعليم ومبادئ الإعلام للارتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع.

واشتمل البرنامج المعد للدورة ، الذي يستمر" 3 " أيام والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ " 12 " ساعة تدريب صحي مستمرة ، يتناول المحاضرون المشاركون عددًا من موضوعات التثقيف الصحي ، وتثقيف مرضى الكلى ، وابتكار تثقيف مثالي للمريض ، والمصابين بالذبحة الصدرية ، وأساسيات التثقيف الصحي ، والمؤشرات الإحصائية والتغذية ، وخطة التثقيف الصحي ، والسكري من النوع الأول.

كما أقيم على هامش الفعاليات معرض مصاحب اشتمل على العروض المرئية ، والمطبوعات ، والمجسمات التوضيحية ، واستقبال الاستفسارات حول طرق الوقاية والعلاج لكثير من الأمراض ، واستهدفت الموظفين والمراجعين والمرضى وزوار المستشفى بهدف التوعية والتثقيف.

