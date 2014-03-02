ندوة حول مستجدات طب الأطفال في تبوك

تنظم إدارة التدريب والابتعاث بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك يومي الخميس والجمعة المقبلين ندوة عن " المستجدات في طب الأطفال" بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بتبوك وجمعية طب الأطفال .

ويشارك في الندوة استشاريون واستشاريات من مدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني و المستشفيات الجامعية بالرياض , إضافة إلى قيامهم بالكشف على الحالات المنومة داخل المستشفى .

وأوضح استشاري أمراض الطب الباطني ومنسق الدراسات العليا رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور طارق البلوي أن الندوة تعدّ نشاطا علمياً لمستجدات طب الأطفال ،لافتًا إلى أن الندوة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14 ساعة تدريب .

