20 فتاة يشاركن في حوار "خطة عمل"

نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمحافظة ينبع مؤخرا ورشة عمل حوارية بعنوان ( كيف تكتب خطة عمل ) شارك بها 20 فتاة.

وأفادت مشرفة المركز منى يوسف الغامدي أن المركز درج على إقامة مثل هذه الورش التي تعود بالنفع على المستفيدات ، مشيرة إلى أن الورشة تضمنت موضوعات حول كتابة الرؤية والرسالة وتحديد الهدف ووضع الخطط المستقبلية , وذلك في جلسات حوارية ثرية بالنقاشات الإيجابية .

وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص في تفعيل برامج الحوار ، مثمنة دور الهيئة الملكية بينبع ممثلة في الخدمات التعليمية على رعايتها ودعمها وتوفير المقر ورعاية برنامج سامرف للمسؤولية الاجتماعية .

