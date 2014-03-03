افتتاح مكتبة كلية الطب بجامعة الإمام

افتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل أمس , مكتبة كلية الطب بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، حيث اطلع على ما تحتويه من قاعات ومصادر معلومات توفر العديد من المجلدات التي تغطي المجالات الطبية كافة باللغتين العربية والإنجليزية , إضافة إلى قاعات الحاسب الآلي وقواعد المعلومات الطبية الإلكترونية ، كما افتتح معرض الكتاب الطبي الذي أقامته الكلية بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات بالجامعة.

وأكد أن المكتبة ستسهم في تقريب المعلومة وتقوية صلة الطلاب والطالبات بالكتاب والتعرف على كل جديد في المجالات الطبية مما يحقق الأهداف المنشودة.

يذكر أن المعرض يضم أكثر من 1500 عنوان في المجال الطبي وتشارك فيه كبرى دور النشر العالمية.

