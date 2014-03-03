العدل تشغل نظام الثروة العقارية في كتابة "القوز"

شغلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل نظام الثروة العقارية في كتابة العدل مركز القوز التابع لمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وسجلت كتابة عدل القوز قيمة إجمالية بلغت (215000) ريال لأول أسبوع تشغيل للنظام العقاري بها .

وذكرت وزارة العدل أن نظام الثروة العقارية يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وأوضحت إدارة تقنية المعلومات أن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهل العملية التوثيقية حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.