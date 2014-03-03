تنظيم حفل نسائي بـ"اليوم العربي لليتيم"

نظمت جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة مؤخراً برنامجاً ثقافياً وترفيهياً تزامناً مع "اليوم العربي لليتيم" شارك في فعالياته مجموعة من الأطفال الأيتام, وسيدات المجتمع.

وتضمن البرنامج الذي أقيم بمقر الجمعية مسيرة للأطفال الأيتام, ثم عقدت دورة بعنوان "أنا أم يتيم" , نظمها قسم شؤون الأيتام بالجمعية , بالتعاون مع أحد المراكز الاستشارية الأسرية المتخصصة بالمدينة المنورة, وجرى خلال الدورة التي انتظم فيها قرابة 50 سيدة تناول هموم الأمهات, وتشجيعهن على تربية أبنائهن تربية سليمة.

كما اشتمل برنامج الاحتفاء بـ "اليوم العربي لليتيم", ورشة عمل بعنوان " كيف أحمي نفسي", بالتعاون مع جمعية الطفل " واعي" خصّص للفئة العمرية من ( 5 إلى 13 سنة ), جرى خلالها مناقشة سبل تقوية شخصية الطفل, وطرق التحصين والوقاية بحضور70 مشاركًا من السيدات والأطفال.

واختتم اللقاء بفقرات ترفيهية نفذها قسم التطوع بالجمعية، تبعه زيارة للأركان المتنوعة التي خصصت ضمن الفعاليات, من بينها ركن "أمنيا تفي طريق النجاح"، الهادف إلى مساعدة الاطفال على تحقيق ذواتهم.

