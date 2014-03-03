مؤتمر يشرح علاج الاضطرابات النفسية في جدة

ينظم مستشفى الأمل بجدة يوم السبت المقبل المؤتمر الثالث للإضطرابات النفسية والإدمان تحت شعار" تطبيقات متقدمة في علاج الإضطرابات النفسية والإدمان "لمدة يومين، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بجدة .

وأوضح مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي بن محمد باداود، أن المؤتمر يهدف لـتبادل الخبرات بين الممارسين والمهتمين في مجال الإضطرابات النفسية والإدمان وتحديث معلومات وتطوير مهارات الممارسين في مجال الإضطرابات النفسية والإدمان .

وبين أن المؤتمر يستهدف الأطباء النفسيين والإختصاصيين النفسيين ومقدمي الخدمة الإجتماعية والممرضين ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين، إضافة إلى التخصصات المساعدة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان , مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر ستتطرق إلى تصنيف وتشخيص وعلاج الإضطرابات النفسية والإدمان.