60 طالباً يمنياً يعرضون تراثهم في الدمام

شارك 60 طالبا يمنيا ممن يدرسون في جامعة الدمام ، أمس ، بعرض 100 صورة فوتوغرافية عن الطبيعة اليمنية وعن التراث اليمني العريق الذي تشتهر به اليمن ،وذلك من خلال معرض للتراث اليمني نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش والملحق الثقافي اليمني في الرياض عبدالله العولقي.

وعبر معالي مدير الجامعة عن سعادته بما رآه ولمسه من تنظيم سواء من قِبل عمادة شؤون الطلاب أو من الطلاب اليمنيين ، منوها بأهمية الاطلاع على الحضارة اليمنية وثقافتها العريقة ، متمنياً تنظيم هذا المعرض سنوياً.

من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد السني أن المعرض يهدف لإبراز التراث اليمني العريق وحضارته ورقي مجتمعه ، حيث احتوى المعرض على عدة أركان هي ركن الصور وفيها ما يقارب 100 صورة من أنحاء اليمن ، و ركن المأكولات الشعبية التي تم توزيعها للطلاب الحاضرين ، و ركن الملبوسات ، وركن الفلكلور اليمني الشعبي.



