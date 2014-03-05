جازان.. ضبط 19 ألف طلقة نارية

ضبطت دوريات حرس الحدود بقطاع الدائر بني مالك التابع لمنطقة جازان اليوم (19090) طلقة حية منها (13,000) طلقة مسدس ربع و ( 6090 ) طلقة بندقية بلجيك، وذلك في إطار المهام والأعمال اليومية التي تنفذها دوريات القطاع، بمتابعة مباشرة من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي .

وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ أن العملية تمت بعد رصد الدوريات لأشخاص يحاولون اختراق الحدود سيراً على الأقدام يحملون على ظهورهم أكياساً لا يعرف ما بداخلها، وعلى الفور قامت الدورية باعتراضهم وإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية لاستيقافهم إلا أنهم قاموا بالرد على الدورية بالمثل وقامت الدورية بالرد عليهم وفرض السيطرة الأمنية حتى تم ثنيهم من الدخول، وبتفتيش الأكياس عثر بداخلها على تلك المهربات وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك .

