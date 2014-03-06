أكثر من 200 كلم تربط الدمام والخبر والقطيف

حضر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ورشة العمل التي عقدت بفندق الشيراتون بالدمام اليوم الخميس الموافق 5/5/1435هـ، بشأن عرض أخر المستجدات بشأن مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف التي تعتزم وزارة النقل تنفيذها بالتعاون مع الأمانة وبعض الجهات ذات العلاقة, وذلك بحضور وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي, ووكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح , ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله القرني , ورؤساء البلديات وعدد من منسوبي الأمانة ونائب رئيس المجلس البلدي محمد ال دايل, وممثلين عن الجهات الحكومية وشركة ارامكو السعودية , واستشاري المشروع , وتم خلال الاجتماع استعراض أخر المستجدات والتصاميم بشأن المشروع ومناقشتها مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.



وأوضح استشاري المشروع بأنه تم الانتهاء من مرحلة دراسة الجدوى والبدء في مرحلة التصميم الأولى حيث من المخطط ان ينتهي العمل في هذه المرحلة في 10-10-2014 وتبدا مرحلة إعداد وثائق المنافسة للمرحلة التالية من المشروع ومن المخطط ان ينتهي العمل بها في 12-1-2015



وأشار إلى المشروع يتكون من خط سكك حديد خفيفة بطول 52 كم (الخط الاحمر) وخطين حافلات سريعة ( الخط الازرق والخط الاخضر) بطول 112 كم إضافة الى شبكة خطوط حافلات تغذية بطول 354 كم , وقد تحدد المسارات بدقة لخطوط السكك الحديدية الخفيفة والحافلات السريعة ومواقع المحطات وإعادة تنظيم حركة المرور ومواقف السيارات حول الخطوط والتكامل الحضرى وتنسيق الموقع.



وأضاف: "أنجزت الدراسة الأولية للمشروع، التي تضمنت دراسة الجدوى والخطط المقترحة لتنفيذ المشروع، التي مثلت المرحلة الأول للمشروع الذي يبلغ طوله 52 كيلومترا، يتضمن ربط مدن حاضرة الدمام ابتداء من تاروت، والقطيف، والدمام، والظهران، والخبر، إضافة إلى مطار الملك فهد"

وأشار إلى مرحلة ثانية لربط الجبيل والمدن المجاورة لها في الشبكة، وإلى أن أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية تلعب دورا كبيرا في مجال التنسيق لإخراج المشروع بصورة مرضية لخدمة المنطقة الشرقية.



وأوضح أن المشروع يتضمن خطا لالتزام "القطارات الخفيفة" وخطين للحافلات، لربط محافظة القطيف بالدمام، والظهران، والخبر، وربط مطار الملك فهد بمدن المنطقة، إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد "خفيفة"، وبناء محطات للركاب في عدد من المواقع التي يسهل للركاب الوصول إليها. وذكر أن مشروع النقل العام إضافة جيدة لحاضرة الدمام والمناطق المحيطة بها، ونقلة نوعية لرفع مستوى النقل في المنطقة، وتقليل الفترة الزمنية للوصول من منطقة إلى أخرى

