وظائف في وزارة العدل على المراتب السادسة والرابعة

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمسمى (مقدر أملاك مساعد , ومحاسب مساعد , ومأمور تنفيذ , وأمين صندوق , ومساح )بالمرتبة السادسة ، ولوظيفة (مراقب امن وسلامة ) بالمرتبة الرابعة في بعض مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة العدل إنه على الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبة لكل وظيفة التقديم عليها من خلال بوابة الوزارة الالكترونية www.moj.gov.sa والتسجيل اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 8/5/1435هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12/5/1435هـ وعلى المتقدم بعد التسجيل في الموقع طباعة طلب التقديم للمسابقة والتوقيع عليه وتسليمه الى فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها خلال الفترة المحددة للتقديم وبحد أقصى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 17/5/1435 هـــ ولن يتم استلام أي طلب بعد هذا التاريخ