اللواء الصولي يقلد العميد المالح رتبته الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي في مكتبه أمس الأول العميد إبراهيم بن علي المالح مدير إدارة أنظمة الاتصالات في منطقة مكة المكرمة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميد"، وعبر العميد إبراهيم عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكداً بأنها ستكون حافزاً له لمزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

