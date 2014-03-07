دعوة 270 مواطناً لإجراء قرعة منح أراضي في الطائف

دعت أمانة الطائف 270 مواطن ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر سامية بمنح الأراضي ، وحدثوا بياناتهم واستكملوا إجراءاتهم ، لحضور إجراء قرعة المنح ، وذلك بدءً من يوم الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام تُجرى خلالها عملية القرعة في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً يومياً في القاعة الخارجية بفندق انتركونتيننتال، وقسم المشمولين بالقرعة الى 3 دفعات تيسيراً عليهم ، حيث يتم إجراء عملية قرعة الأراضي آلياً لتسعين مواطناً ومواطنة كل يوم ، وسيحضر عملية إجراء القرعة أعضاء من المجلس البلدي .

