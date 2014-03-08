أمانة الشرقية تعتزم إنشاء ثلاثة جسور

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إنشاء ثلاث جسور خلال الفترة المقبلة، في مدينة الدمام والخبر ، بهدف فك الاختناقات المرورية.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه سيتم إنشاء جسر في مدينة الدمام على تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب ، إضافة إلى جسر آخر على طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر ، مشيراً إلى أن عرض كلا منهما يبلغ 17.17 مترًا ، وعرض الحارة التصميمة لهما 3.5 أمتار ، فيما تبلغ السرعة التصميمة للجسر 80 كيلو مترًا في الساعة ، ويبلغ عدد مسارات الجسور حارتين لكل اتجاه ، لافتاً إلى أن طول الجسر الأول يبلغ 640 مترًا، فيما يبلغ طول الاخر 600 متر.

كما سيتم إنشاء جسر آخر في محافظة الخبر عند تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع الشارع العاشر ، ويبلغ عرضه 27.71 مترًا ، وطوله 605 أمتار ، والسرعة التصميمة للجسر 80 كيلو مترًا في الساعة ، فيما يبلغ عدد مسارات الجسر 3 حارات لكل اتجاه.

وأفاد أن كلفة إنشاء الجسور الثلاثة تبلغ 138 مليون ريال ، وأنه سيتم إنشائها خلال 18 شهر لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الأمانة في إنشاء المزيد من الجسور والإنفاق في حاضرة الدمام ، بهدف فك الاختناقات المرورية .

