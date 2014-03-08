تزويد 35 شاباً بجدة بمهارات سوق العمل الحر

استعرض رائد الأعمال الشاب ثامر بن أحمد الفرشوطي الحاصل على أول جائزة لرائد الأعمال الأكثر اصراراً أدوات ومهارات خوض غمار سوق العمل الحر وذلك خلال استضافته في اللقاء الشهري لمركز الأمير سلمان للشباب بقاعة أروقة بجدة.

حيث تناولت الندوة طرق خوض الشباب لغمار سوق العمل الحر عبر بوابة القطاع الخاص والتأكيد على ضرورة العمل الحر، واستعرض الفرشوطي مفاهيم وأدوات الاستثمار الحقيقية التى يجب وضعها فى الحسبان قبل بداية أي مشروع تجاري حتى لا تكون نتيجته الفشل.

وشدد ثامر الفرشوطي على ضرورة تحديد الهدف الذي يريده الشاب قبل بدء مشروعه مع ضرورة ترتيب الأولويات بدقة وتقدير رأس المال المطلوب للمشروع وتحديد واختيار فكرة جيدة ومناسبة والبدء بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع، مؤكداً بأن وضع هدف معين يساعد في تحديد الأدوات التي يبدأ بها الشاب أي مشروع.

وأبرز الفرشوطي خلال استعراض تجربته أهمية استطلاع السوق ودراسته والتعرف على المجالات التي تتميز بنجاحات أكثر مع معرفة طرق وأساليب الحصول على التمويل المناسب، مؤكداً على ضرورة أن يجمع الشاب مهارات تساعده في إدارة أعماله ومشاريعه ويكمن الحصول عليها من خلال الدورات والورش التي تنمي المواهب والمهارات في مجالات الأعمال.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مركز الأمير سلمان للشباب عبر لقاءه الشهري بجدة بإدارة المهندس هاني رجب رئيس اللقاء والذي يهدف لعرض قصص النجاح.

