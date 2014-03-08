مدني تبوك يحذر من قطع الأودية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة من المجازفة بأرواحهم بقطع الأودية والطرق الواقعة في مصارف السيول,وذلك على غرار ما ستشهده المنطقة من حالة جوية غير مستقرة تؤثر على مدينة تبوك والشريط الساحلي بالمنطقة إبتداءً من اليوم وحتى يوم الأثنين القادم .

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح بن سليمان العنزي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة تبوك تلقت تقرير من الرئاسه العامة للارصاد وحماية البيئه عن حالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى من الساعة العاشرة صباحا إلى الحاديه عشر ليلاً عن تشكيلات من السحب المنخفضه والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعديه ممطره تصحب بنشاط الرياح السطحيه تشمل (تبوك -تيماء-الوجه -ضباء -املج ) .

واهاب العقيد العنزي بجميع المواطنين والمقيمين باخذ الحيطه والحذر والابتعاد عن الاوديه ومجاري السيول واتباع تعليمات وارشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني.