مشعل بن عبدالله رئيساً فخرياً لجمعية زواج جدة

وافق الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على الرئاسة الفخرية للجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية قاضي التمييز بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئاسته الفخرية للجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على سموه الكريم في دعمه للعمل الاجتماعي والخيري واهتمامه بأبنائه وبناته.

من جهته ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله المحمدي هذه الرئاسة الفخرية للجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة والتي تأتي امتداداً لاهتمام وعناية ولاة الأمر بالمشاريع الاجتماعية والخيرية التي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

كما أعرب المدير العام المكلف المهندس عبدالله عارف عن سعادة شباب وفتيات جدة ومنسوبي الجمعية بهذه الرئاسة الفخرية لما لها من دور في تحفيز العاملين وزيادة العطاء وذلك في حرص سموه الكريم في تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعترض مسيرة الجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج وبناء أسر سعيدة.

يذكر أن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة هي أول جمعية للزواج بالمملكة حيث تأسست عام 1409هـ ونجحت في مساعدة 68000 شاب وفتاة على الزواج والتي تُعنى بمساعدة الشباب المحتاج الراغب في الزواج وتأهيلهم لحياة أسرية مستقرة عبر مجموعة من البرامج والمشاريع في تيسير وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة

