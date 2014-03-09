عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية أخبار المناطق

اللواء الصولي يقلد ضباطا رتبهم الجديدة

المصدر: جدة ـ العربية.نت
رابط مختصر

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي، مساعده للشؤون الإدارية والمالية العميد عمر بن عبدالله الدغيلبي، ومدير إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية العميد فارس بن عسكر الشيباني رتبتيهما الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر