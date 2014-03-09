اللواء الصولي يقلد ضباطا رتبهم الجديدة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي، مساعده للشؤون الإدارية والمالية العميد عمر بن عبدالله الدغيلبي، ومدير إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية العميد فارس بن عسكر الشيباني رتبتيهما الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد.

