جامعة خالد تنظم الملتقى للإعلاميين في عسير

تنظم جامعة الملك خالد في أبها،الاثنين، ملتقى إعلاميي منطقة عسير بفندق قصر أبها .. ويهدف الملتقى إلى توثيق التواصل وتنظيم آليات عمل مشتركة لتقديم المعلومات التي يحتاجون إليها عن الجامعة., وسيتخلل اللقاء جلسة مفتوحة لمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن حمد الداود للإجابة على استفسارات الإعلاميين والتعرف على سبل تطوير هذه العلاقة بين الطرفين .

وشدد المشرف العام على المركز الاعلامي ورئيس قسم الإعلام والإتصال الدكتور علي بن شويل القرني أن الجامعة تنظر إلى الإعلام كونه شريك مهم كأحد مؤسسات المجتمع المدني، وما له من إسهامات في إيضاح الحقائق وإبراز الإنجازات التعليمية .

وقال" رسالة الإعلام في السعودية وفي دول العالم هي خدمة المجتمع وتعزيز قيمه وتطوير مؤسساته" ، وأضاف" الجامعة تسعى من خلال الملتقى إلى توثيق العلاقة مع الوسط الإعلامي بما يخدم أهداف الجامعة والإعلام".

