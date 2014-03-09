"بلدي عسير" يمنح أولوية السفلته لـ 8 أحياء

منح المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير، 8 أحياء أولوية إعادة السفلتة والصيانة، شملت المنسك، والمروج، والموظفين، والبديع، والنميص، والهيام، والسامر، والبصرة، ومخطط الحصان، والربوة، والوصائف والقرى، إضافة إلى الحي الواقع خلف مستشفي الولادة والأطفال على طرق المحالة.

وناقش المجلس خلال جلسته الـ 37، بعض المعايير الفنية التي يحدد على أساسها أولويات الصيانة والسفلتة، مطلعاً على ماتم خلال الجولات الميدانية على قرى المراكز ومدى احتياجاتها من السفلتة والإنارة وإمكانية إدراجها ضمن مشروعات الأمانة لهذا العام، وذلك نظراً لأهمية مواقعها ضمن الشريط السياحي لمنطقة عسير.

وقرر المجلس زيارة عدد من مشروعات الأمانة برفقة عددٍ من المواطنين وأصدقاء المجلس وبعض المختصين من الأمانة للاطلاع على سير العمل والمراحل التي وصلت إليها المشروعات المنفذة والمدد الافتراضية لانتهائها

