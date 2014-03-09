دورات "عضو الهيئة والأمن الفكري" في الباحة غداً

يرعى الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غدا حفل تدشين دورات "تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري"، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة ناصر الزهراني أن الدورات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري الشامل من خلال تأهيل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للقيام بواجبهم الشرعي في مواجهة المنكرات بجميع أنواعها, والوقاية من الانحرافات الفكرية، بمعالجة طرفي الانحراف الغلو والتطرف، وتحصين منسوبي الهيئة ضد الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الانحراف الفكري وزعزعة أمن المجتمع.

وأضاف أنه سيحاضر في الدورات مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والأكاديميين المتخصصين في موضوعات الأمن الفكري ، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تعنى بهذا الجانب من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن حفل التدشين سيتضمن تقديم عرض مرئي عن دور الهيئة في تعزيز الأمن الفكري وعرض فلم "هي أحسن.

