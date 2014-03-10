أكثر من70 مليون ريال لمشاريع في قرى مكة

أبرمت امانة العاصمة المقدسة ثلاثة عقود جديدة لمشاريع خدمات مختلفة في القرى التابعة لها وشملت عدد من مشاريع السفلتة والرصف والإنارة ومشاريع درء اخطار السيول في مواقع متفرقة ، وبلغت القيمة الإجمالية لها أكثر من (70.000.000) ريال وتم توقيعها مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة .

وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتورأسامة بن فضل البار أن الأمانة حريصة على إيصال كافة الخدمات للقرى التابعة لها وتحقيق أعلى مستوى من الراحة والرفاهية لسكان تلك المناطق وذلك من خلال إبرام المشاريع المختلفة والمتعلقة بشتى المجالات الخدمية.

وقد شمل العقد الأول مشروع سفلتة وارصفه وإنارة بمحافظة الجموم وقراها (مرحلة أولى ) وقيمته (36.106.700) ريال ومدته سنه ، في حين شمل العقد الثاني مشروع سفلتة وارصفة قرى مكه المكرمه (مرحلة رابعه) بقيمة إجمالية بلغت (13.193.500) ريال ومدته سنتين ، أما العقد الثالث والأخير فقد شمل مشروع درء أخطار السيول للقرى التابعه لمكه المكرمه ( مرحلة ثالثه) وبلغت قيمته الإجمالية (24.006.000) ريال ومدته ثلاث سنوات .