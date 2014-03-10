تقليد ضباط في الدفاع المدني بالطائف رتبهم الجديدة

قلد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد صالح بن منسي الحارثي، اليوم الاثنين، الرائد محمد بن شجاع العتيبي، والرائد تركي بن أحمد الحصيني، رتبة مقدم. وبارك العميد الحارثي لهما بالترقية الجديدة ودعا الله بأن تكون داعماً لهما لبذل المزيد من العطاء . بينما أعربا عن عميق شكرهما وتقديرهما للثقه الملكية الغالية متمنين من المولى عز وجل أن تكون عوناً لهما على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

