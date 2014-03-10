مشاريع المياه في تبوك بـ 71 مليون ريال

تواصل المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك أعمالها في الاشراف على تنفيذ 12 مشروعًا للمياه بمحافظة حقل والمراكز التابعة لها.

ونوه المدير العام للمياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري في تصريح لوكالة الانباء السعودية بمتابعة الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لأعمال المديرية وسرعة تنفيذها في الوقت المحدد وفق جداول المشروعات، ووضع خدمة المواطن في الأولوية .

وبين أن المشروعات الجاري تنفيذها بحقل والمراكز التابعة لها تجاوزت الـ71 مليون ريال شملت توسعة محطة المعالجة بحقل إلى المرحلة الثلاثية,وإنشاء مبنى للمختبرات بالمحافظة,وإستبدال التوصيلات المنزلية وتركيب عدادات المياه,بالإضافة إلى تسوير الآبار والخزانات التابعة لمحافظة حقل .

كما شملت إيصال التيار الكهربائي لمحطة المعالجة, وتنفيذ شبكات مياه الشرب وخزانات القرى,وشبكات مياه الشرب ( المرحلة الأولى ) ومياه الشرب ( المرحلة الثالثة ),وتنفيذ توصيلات منزلية صرف صحي بمحافظة حقل ( المرحلة الأولى ) ,وتنفيذ مسار واحد بمحطة معالجة الصرف الصحي,وكذلك تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومحطتي ضخ مياه الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالمحافظة ,واستكمال مشروع الصرف الصحي بحقل في مرحلته الثانية.

