أرامكو تختتم برنامجاً للتحول إلى مجتمع معرفي في تبوك

تختتم في منطقة تبوك (شمالي غرب السعودية) غداً الخميس فعاليات برنامج "أكتشف" للعلوم والرياضيات، الذي أطلقته أرامكو السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني ومسؤولي أرامكو السعودية، ومدير إدارة التربية والتعليم ومدراء الجهات الحكومية في المنطقة.

من جهته، قال مدير شؤون أرامكو السعودية في المنطقة الغربية سمير بن عبد الله نصر الدين إن البرنامج ساهم في نشر ثقافة الإبداع والابتكار للطلاب والطالبات في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، لافتاً إلى التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم وشركة أرامكو السعودية، عبر مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، في إطار مبادرة "إثراء الشباب"، التي تهدف إلى دعم المعرفة في مجالات العلوم والرياضيات، وإلى تطوير أداء المعلمين والمعلمات من خلال تدريبهم على أحدث الأساليب والإستراتيجيات في التعليم، لتحفيز الطلاب والطالبات ورفع مستوى الإقبال لديهم للتعلم وتنمية مهارات التفكير العلمي، بهدف التحول إلى مجتمع منتج للمعرفة من خلال هذا المشروع.

وأضاف : "يقدم البرنامج سلسلة متكاملة من الملتقيات العلمية، يشكل كل منها تجربة ثرية وممتعة، يمر فيها كل معلم ومعلمة وطالب وطالبة بـأكثر من 60 ساعة تعليمية، صممت بعناية لتحقق التوازن بين القدرات المعرفية، والملكات العقلية والوجدانية، لصناعة جيل المستقبل.

