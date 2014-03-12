جامعة المؤسس توقع اتفاقية لنشر شهادة كامبردج الدولية

وقع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي اليوم مع الشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم ويمثلها الدكتور جمال بن الحسن الحفظي المدير العام للشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم اتفاقية نشر شهادة كامبردج الدولية لمهارات تقنية المعلومات (CIT) اليوم بمكتب وكيل الجامعة بحضور المشرف العام على إدارة التطوير الإداري الدكتور مروان بن محمد قماش ونائب المشرف العام على التطوير الإداري للتدريب الدكتور سعيد بن جميل أبو رزيزة.

واشاد وكيل الجامعة بالدعم الذي يتلقاه التطوير الإداري من مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب فيما يخص تطوير وتدريب منسوبي جامعة المؤسس مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن ما تقدمه الجامعة من خدمات تدريبية في مقر الجامعة حيث أن شهادة كامبردج الدولية لمهارات تقنية المعلومات تعد من الشهادات ذات المستوى الرفيع المصرح بها دوليا ومحليا للمتدربين بمجال تقنية المعلومات.

وقد تم اعتماد الشهادة في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الخدمة المدنية كدورة مدتها ثلاثة أشهر لمن اجتاز بنجاح اختبارات أربع وحدات تدريبية وشهادة كامبردج المتقدمة كدورة متقدمة مدتها ستة أشهر لمن اجتاز بنجاح جميع الوحدات التدريبية السبعة اوضح ذلك المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي.