محافظ جدة يتسلم تقرير الأدلة الجنائية

التقي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبة اليوم الأربعاء مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله القحطاني الذي سلم لسموه التقرير السنوي لشبعه الأدلة الجنائية والذي أشتمل على النتائج التي تحققت خلال العام الماضي والتي حققت زيادة في نسبة الفحوص المخبريه والتوسع في إدخال التقنيات الحديثة وقد أسهمت جهود العاملين بشبعه الأدلة الجنائية الى إظهار نتائج مميزة في الكشف عن هوية 57 شخص من مرتكبي الحوادث الجنائية وتقديهم إلى العدالة

