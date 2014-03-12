وزارة الإعلام تتلف مواد مقلدة والمنسوخة في القصيم

قامت وزارة الثقافة والاعلام ممثلة بإدارة المطبوعات بمنطقة القصيم مؤخراً بإتلاف كميات من المواد الإعلامية المقلدة والمنسوخة,ضمن الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة لتطبيق نظام المطبوعات والنشر وحقوق الملكية الفكرية والعمل بموجبه.

وأوضح المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها من أجل تعميم الأنظمة المتبعة في هذا الشأن .

من جانبه بين مدير إدارة المطبوعات بالقصيم صالح بن سليمان الحربي أن الرقابة الميدانية المواد المتلفة شملت أكثر من 21000 قرص ممغنط , وأكثر من 6000 شريط كاسيت, وأكثر من 1000 قرص من ألعاب البلايستيشن, مشيراً إلى أن إدارة الرقابة الميدانية تقوم بجهود حثيثة لملاحقة المخالفين ومصادرة بضائعهم المقلدة وتقديمهم للجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم, داعياً أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات الالتزام بنظام المطبوعات والنشر ونظام حقوق المؤلف .

