أمانة الأحساء تُفعل الارتباط بقناة التكامل الحكومية

أنهت أمانة الأحساء بالشراكة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" تفعيل الارتباط بقناة التكامل الحكومية GSB والتي تعتبر بيئة لتكامل الجهات الحكومية وشبه الحكومية من وزارات وهيئات وذلك بهدف توحيد الأعمال وتكاملها بين مختلف القطاعات في شكل دقيق وسريع وآمن.

واوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن هذا التفعيل يأتي لتحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وتقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً للمستفيدين، بهدف التيسير عليهم، مشيراً إلى أن قناة التكامل الحكومية تعتبر من أعمدة البنية التحتية الوطنية لمساندة التكامل في الأمانة الامر الذي يتيح فرصة تبادل المعلومات بينياً مما يساهم في توحيد الجهود، وأكد الملحم سعيهم لتطبيق مفهوم الأمانة الذكية من خلال مجموعة من المبادرات وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، منوهاً بأن هذا الارتباط سيُتيح للأمانة تبادل المعلومات مع مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، الامر الذي يُمهد لنقلة نوعية في مستوى التكامل والخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين، مشيراً بأن مثل هذه الخطوات من شأنها تحفيز كوادر الأمانة لمضاعفة جهودهم والاستمرار في التطوير والتحسين لما يُقدم من خدمات تيسيراً على المستفيدين خدمةً للوطن والمواطن في ظل تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.