أمانة جدة تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للبيئة



حققت أمانة محافظة جدة انجازا جديدا في مجال التميز في المبادرات البيئية وذلك من خلال الحفل الذي أقيم أمس الأول في مدينة دبي برعاية وزير البيئة الإماراتي الدكتور راشد بن فهد وقد تسلم مدير المسؤولية الاجتماعية في الأمانة محمد اليامي الجائزة نيابة عن معالي الدكتور هاني أبو راس أمين جدة.

وكانت المنظمة العربيه للمسؤليه الاجتماعيه للبيئه قد منحت أمانة جدة هذه الجائزة نتيجة للجهود التي بذلتها الأمانة في مجال نشر المسطحات الخضراء في الحدائق والكورنيش والتطوير المتواصل له وما بذل في سبيل الحفاظ على البيئة واهتمامها بمحور البيئة وأهمية إدماج البعد البيئي في إستراتيجية الأمانة وإطلاقها المشاريع المختلفة والمبادرات التي تعزز هذا التوجه.

من جهته قال مدير المسؤولية الاجتماعية بأمانة جدة محمد اليامي أن الحصول على الجائزة ممثلة في المسئولية الاجتماعية للمتميّزين في النشاطات ذات الصلة، يساهم في تطوير آليات العمل الاجتماعي بالأمانة، بما يخدم أهداف المجتمع في جدة، ويحقق تطلعاته، وكذلك الارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى مستوى المفهوم الاستراتيجي والشراكة فيما بين القطاع العام والخاص بما يفيد سكّان مدينة جدة>

