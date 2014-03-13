وزير العدل يزور معرض الكتاب

زار وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقام بالمعرض الدولي للكتاب في الرياض.

واستمع العيسى إلى شرح مفصل عن محتويات الجناح من الكتب العلمية والبحوث القيمة والخطب، حيث أشاد بما شاهده من عرض متميز في تنظيمه ومواده العلمية بمشاركة الرئاسة ممثلة في مكتبة الحرم المكي الشريف ومركز البحث العلمي.

ودوّن كلمة في سجل الزيارات شكر فيها القائمين على جناح الرئاسة وفي مقدمتهم الرئيس العام، وفي ختام الزيارة تسلم من مدير مكتبة الحرم المكي الشريف هدية تذكارية.