147 مخالفة على مكاتب نقل المعتمرين في القصيم

رصد فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم مؤخراً في حملات تفتيشية على المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة 147 مخالفة في تطبيق تلك المؤسسات لأنظمة ولوائح الوزارة في ما يتعلق بأنشطة النقل المختلفة .

وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل المكلف بمنطقة القصيم المهندس سلمان الضلعان أن فرق التفتيش بالإدارة قامت بعدد من الجولات التفتيشية على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب نقل البضائع ومكاتب نقل المعتمرين ومكاتب ترحيل الركاب بمنطقة القصيم رصدت خلالها العديد من المخالفات بلغت (147 )مخالفة وغرمت تلك المكاتب بمبلغ إجمالي ( 306.500 ) ريال .

وبين أن تلك المخالفات تمثلت في (116 ) مخالفة لمكاتب تعمل في نشاط تأجير السيارات حيث تم مخالفة ( 40 ) مكتب يقومون بتصوير وثائق العملاء وغرمت تلك المكاتب بمبلغ إجمالي ( 20.000 ) ريال ، ومخالفة ( 21 ) مكتب يقومون بتشغيل مركبات غير مرخصه وغرمت بمبلغ إجمالي ( 63.000 ) ريال ومخالفة (25 ) مكتب يقومون بايقاف أكثر من سيارة أمام المكتب وغرموا بمبلغ إجمالي ( 12.500 ) ريال ، ومخالفة ( 14 ) مكتب يقومون بممارسة النشاط بتراخيص منتهية وغرمت بمبلغ إجمالي ( 42.000 ) ريال ومخالفة ( 7 ) مكاتب يمارسون النشاط قبل الحصول على تراخيص وغرمت بمبلغ إجمالي 35.000 ) ريال.

كما تم مخالفة خمسة مكاتب لعدم وضع صورة الترخيص في مكان بارز في الموقع وغرموا بمبلغ إجمالي ( 2500 ) ريال ، ومكتبين لتعيينهم مدير غير سعودي وغرما بمبلغ ( 2000 ) ريال ، كذلك مخالفة مكتب لعدم اطلاع المفتش على الأوراق والوثائق وتغريمه مبلغ ( 500 ) ريال ومكتب آخر لتأخره في تجديد الترخيص وغرم بمبلغ ( 1000 ) ريال .

وفي مجال نقل المعتمرين بين الضلعان أنه تم مخالفة ( 8 ) مكاتب تمثلت في مخالفة مكتبين يزاولون النشاط قبل الحصول على الترخيص وتم تغرميهما بمبلغ( 10.000 ) ريال ، ومخالفة ( 6 ) مكاتب لاستخادمهم مركبات تزيد عن العمر الافتراضي وغرموا بمبلغ اجمالي ( 30.000 ) ريال .

أما في مجال نشاط نقل البضائع فقد تم مخالفة ( 19 ) مكتب تمثلت في مخالفة ( 15) مكاتب يزالولون النشاط بشاحنات اجنبية وتم تغيمهم بمبلغ اجمالي ( 75.000 ) ريال وكذلك مخالفة ( 4 ) مكاتب يزاولون النشاط بعد لانتهاء مدة الترخيص وغرموا بمبلغ ( 12.000 ) ريال . كما تم تغريم مكتب يعمل في نشاط ترحيل الركاب بمبلغ ( 500 ) ريال لممارسته النشاط قبل الحصول على الترخيص .