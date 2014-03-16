الأمير مشعل يرأس اجتماع مجلس محافظة جدة

الرياض – العربية.نت

يرأس الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة يوم غدٍ الأثنين الإجتماع الأول للمجلس في دورته الرابعة، وذلك بمقر المحافظة .

وسيناقش الاجتماع تشكيل لجان المجلس ودراسة أهم الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بمجالات الصحة والتعليم والخدمات والشؤون الاجتماعية التي تسهم - بمشيئة الله - في تحقيق تطلعات المواطنين، والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واقتراح التوصيات والدراسة التي تفي بالإحتياجات.

