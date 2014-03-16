بلدي مكة يناقش تطوير الأحياء

يناقش المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة خلال جلسته السابعة والثلاثين في دورته الثانية التي سيعقدها الثلاثاء المقبل, نشاطات الشركات التطويرية لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أن الاجتماع سيناقش تقرير أمانة العاصمة المقدسة بشأن نماذج العمل المحدثة لمشروع تسمية الشوارع وترقيم الأملاك بمدن المملكة, بالإضافة إلى دليل خطوات تطبيق آلية النظام المحدثة ( الجزئين أ و ب ) والمبلغ لأمانة العاصمة المقدسة, بالإضافة إلى تقرير عن ملاعب الأحياء والمنشآت الرياضية والآلية المتبعة في تسليمها و محضر الجولة الميدانية للجنة التواصل ومحاضر اللجنة الإعلامية والصحة العامة والبيئة وعدد من الموضوعات الأخرى بشأن الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

