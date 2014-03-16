تعليم نجران ينظم معرضا للكتاب لطالبات شرورة

نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالشؤون التعليمية للبنات بمحافظة شرورة مؤخراً معرضاً للكتاب للعام الجاري، وذلك الابتدائية التاسعة بإسكان قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.

وأفادت رئيسة الشؤون التعليمية للبنات عالية بالعبيد أن المعرض يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والتربوي بين فئات المجتمع المختلفة وتشجيع الطالبات على القراءة بما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية وتربوية مكملة للمناهج المطورة حيث اشتمل المعرض على العديد من الكتب والمنشورات والوسائل التعليمية والتربوية والألعاب التعليمية على مدى عشرة أيام.

من جانبها قالت مشرفة المعرض فاطمة النهدي إن المعرض استقطب عددًا من دور النشر والشركات الأهلية لتنظيم البرامج المصاحبة للمعرض كورش العمل والرسم وإعادة التدوير لتشجيع الطلاب وتنمية مواهبهم التعليمية.

وأشاد مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر المنيع بإقامة المعرض الذي يشجع على إيجاد جيل مثقف واعٍ بأهمية القراءة والكتب كونها مرجعًا معرفيًّا وثقافيًّا في مختلف جوانب الحياة ، وتساعد على دعم العملية التعليمية والتربوية.

