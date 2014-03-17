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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أمير المدينة

المصدر: الرياض- محمد العيدان
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التق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ أمس أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في مقر الوزارة الجديد بالرياض. وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بأنشطة الوزارة ، ومشروعاتها ، وبرامجها المختلفة في منطقة المدينة المنورة .

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