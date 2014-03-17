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وفاة باكستاني تعرض لصعق كهربائي

المصدر: عرعر(الحدود الشمالية)-مطيران النمس
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أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد العنزي، أنه توفي اليوم عامل باكستاني تعرض لصعق كهربائي. وقال أنهم تلقوا بلاغ من مواطن عن وجود العامل ملقى على الأرض في أحد الطرقات، وبعد توجيه الفرق الاسعافية ونقله إلى المستشفى متوفي، إثر صعق كهربائي من الضغط العالي ذات مدخل من الظهر ومخرج من أصبع القدم تم عمل CBR بالموقع وتم نقله للمستشفى مع استمرار عملية CBR

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